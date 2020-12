Sporting de Braga regressa com maior eficácia ao 4º lugar da Liga

No reencontro de Carlos Carvalhal com o Rio Ave, o Sp. Braga venceu esta terça-feira por 3-0 e recuperou o quarto lugar, que tinha perdido na segunda-feira à noite para o vizinho V. Guimarães.Os arsenalistas entraram pressionantes, mas paulatinamente o Rio Ave equilibrou as operações e o jogo arrastou-se até perto do intervalo sem oportunidades de golo flagrantes. Até que, aos 43’, uma jogada de insistência de Castro, que ganhou no duelo com Ivo Pinto, permitiu um golo fácil a Ricardo Horta e a vantagem dos guerreiros.No segundo tempo, a partida manteve a tendência, mas aos 62’ o Sp. Braga garantiu uma maior tranquilidade, com Fransérgio a fazer o 2-0 na sequência de um excelente cruzamento de Iuri Medeiros. Os minhotos revelavam extrema competência ofensiva, diante de um adversário que dividia as operações na zona intermédia mas que no ataque não conseguia incomodar Matheus.O segundo golo teve o condão de tranquilizar uns e desmoralizar outros, daí que o jogo tenha perdido qualidade e intensidade. Mário Silva tentou mexer com as substituições, mas só aos 86’ viu o recém-entrado André Pereira obrigar Matheus a uma grande defesa. Foi, claramente, a melhor ocasião em todo o jogo para o Rio Ave, que logo a seguir viu Paulinho acabar definitivamente com a partida, ao fazer o 3-0.