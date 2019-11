Braga a um ponto do apuramento

O Sp. Braga venceu esta quinta-feira em casa o Besiktas (3-1), manteve a liderança isolada do Grupo K da Liga Europa e ficou muito perto (um ponto) do apuramento para os 1/16 avos de final da Liga Europa. Intermitente nas competições internas, mas muito competente na UEFA, a equipa bracarense derrotou um adversário que está afastado das contas.

Paulinho marcou de cabeça aos 15’, na sequência de um canto apontado por Sequeira. O Besiktas ainda empatou num bom lance do neozelandês Tyler Boyd (ex-jogador de V. Guimarães e Tondela), mas antes do intervalo Paulinho bisou, correspondendo a um cruzamento de Galeno. A tarefa dos minhotos ainda ficaria mais facilitada com a expulsão do holandês Lens, devido a uma entrada dura sobre João Palhinha.

No segundo tempo, o Sp. Braga entrou a dominar à procura do golo da tranquilidade e Fransérgio desperdiçou-o em duas ocasiões. Entretanto, e porque o adversário não incomodava ofensivamente, Sá Pinto, seguramente já a pensar no dérbi de domingo em Guimarães, começou a gerir o esforço da sua equipa.



Wilson Eduardo, recém-entrado, viu Karius negar-lhe o golo, o mesmo sucedendo logo a seguir com Rui Fonte. O desejado golo que fecharia o jogo surgiu apenas aos 81', com Wilson Eduardo a voltar a marcar aos turcos, depois de também o ter feito em Istambul. Na próxima ronda, o Sp. Braga recebe o Wolverhampton e o empate serve.



PORMENORES

Ricardo Sá Pinto satisfeito

"Jogámos com inteligência, sabedoria, com alma, organização, e estrategicamente também fomos perfeitos", disse Sá Pinto, treinador do Sp. Braga.



"Não há pontos fáceis"

"Não há pontos fáceis e o Sp. Braga não joga para empatar. Queremos ganhar o próximo jogo", disse o avançado Paulinho, sobre o facto de o Sp. Braga poder assegurar a passagem aos 1/16 avos na próxima fase.