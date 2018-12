Braga bate Moreirense e encosta-se ao FC Porto na liderança

Arsenalistas mais fortes do que Moreirense igualam o FC Porto, que defronta o Boavista no estádio do Bessa.

Por Abel Sousa | 02:16

O Sporting de Braga venceu este sábado o Moreirense (2-0) e colou-se ao FC Porto na liderança da Liga, com 24 pontos, ainda que à condição porque os dragões só jogam hoje no Estádio do Bessa.

Os cónegos entraram melhor no jogo e Arsénio perdeu uma excelente oportunidade para marcar logo aos 5 minutos, quando na cara de Tiago Sá rematou cruzado ao lado.

Pouco depois, o Sp. Braga chegaria à vantagem. Manuel Oliveira retificou, através do VAR, a primeira decisão e assinalou grande penalidade cometida por Aberhoun - o marroquino desviou com o braço um remate de Ricardo Horta. Wilson Eduardo converteu o castigo máximo com competência.

Os arsenalistas baixaram estrategicamente no terreno após o golo, o que dificultou a construção ofensiva do Moreirense. Aos 17’, Jhonatan, com uma grande defesa, ainda evitou que Paulinho marcasse, mas o avançado festejaria mesmo o seu primeiro golo (e que golo) na Liga aos 25’ na sequência de um passe de grande qualidade de Claudemir. Com o 2-0 o ritmo da partida baixou e até ao intervalo apenas ficou na retina um lance de Nenê, que viu Tiago Sá negar-lhe um golo.

O guarda-redes voltou a evidenciar-se logo após o reatamento, ao defender um remate do recém-entrado Heriberto. O Moreirense pressionava no sentido de encurtar distâncias, mas rapidamente o Sp. Braga voltou a controlar o jogo e Wilson Eduardo ameaçou o terceiro em duas ocasiões.

Heriberto ainda agitou a partida aos 71’ com um remate ao poste, mas os cónegos nunca conseguiram colocar em risco a vantagem da equipa de Abel Ferreira, que mostrou solidez defensiva e que não deixou de procurar o ataque em busca de um resultado mais dilatado.

No regresso da Liga, o Sporting de Braga reagiu bem à derrota (0-1) sofrida já perto dos noventa, no Dragão, diante do FC Porto na jornada anterior. Já o Moreirense viu interrompida na Pedreira uma série histórica de cinco triunfos consecutivos.



Abel: Vitória muito difícil mas justa



"Foi uma vitória muito difícil, mas justa, perante um adversário leve e irreverente." Foi assim que Abel Sousa analisou o triunfo que coloca os arsenalistas no comando da Liga com os mesmos pontos do que o FC Porto (24).



O técnico bracarense deu os parabéns aos seus jogadores e ao adversário. "Fomos solidários e inteligentes a gerir o jogo".



Já Ivo Vieira, técnico do Moreirense, admitiu que o adversário foi "muito difícil", que se colocou e em vantagem de penálti e com "um golão de levantar o estádio".