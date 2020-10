O Sp. Braga venceu este sábado o Nacional (2-1), somando a segunda vitória consecutiva após a goleada imposta ao Tondela na jornada anterior. O triunfo da equipa de Carlos Carvalhal começou a ser desenhado às portas da meia hora (28') com um grande golo de Fransérgio e ganhou outra dimensão perto do intervalo (43'), com o 2-0 da autoria de Iuri Medeiros noutro momento de excelente recorte técnico, após assistência de Galeno.









A vantagem deu conforto aos arsenalistas, que até aí tinham contado com um Nacional atrevido e bem plantado em campo.

No segundo tempo, a superioridade bracarense intensificou-se e só Daniel Guimarães ia adiando o avolumar do resultado, ao defender remates de Iuri Medeiros, Paulinho e Galeno. Aos 70' seria a vez de Esgaio perder, de forma incrível, o 3-0, que Galeno lhe ofereceu numa bandeja. O Nacional, que até aí não tinha sido capaz de incomodar minimamente o guarda-redes Matheus, reentrou na luta pelo resultado aos 86', com Nuno Borges a reduzir distâncias com um bom golo, mas os madeirenses já não foram a tempo de evitar a primeira derrota na Liga,porque acordaram tarde.





Bom ensaio do Sp. Braga antes da estreia na fase de grupos da Liga Europa desta temporada, marcada para quinta-feira (20h) na receção aos gregos do AEK de Atenas.