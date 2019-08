Sporting 2 - 0 Sp. Braga

Luiz Phellype, que festejou o golo para a bancada do Sporting.





O Sporting e Sp. Braga chegam a esta partida com resultados bem diferentes nas outras competições: os leões foram goleados pelo Benfica (5-0) na Supertaça, enquanto os bracarenses chegam a Alvalade com duas vitórias sobre o Brondby na terceira pré-eliminatória da Liga Europa (4-2 na Dinamarca, 3-1 em Braga).



Onze do Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Pablo Santos e Sequeira; Claudemir, André Horta e Fransérgio; Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Hassan.

Renan a defender com difculdades o cabecemaneto de Fransérgio. Guardião dos leões defende a dois tempos.Hassan desvia para Ricardo Horta! Remate sai ao lado...Remate potente de Raphinha para defesa do guarda-redes do Sp. Braga. No rescaldo Bruno Fernandes a rematar frouxo e soltar a bola para Diaby que cai na área. Leões pedem grande penalidade, mas o árbitro dá cartão amarelo a Diaby por simular um penálti.Fransérgio a atirar contra Mathieu, após um cruzamento de Ricardo Esgaio.Falta "duvidosa" sobre Luiz Phellype. Leões ficam a pedir penálti, mas o árbitro manda seguir.Doumbia a recuperar a bola para os leões. Oferecer o lance a Luiz Phellype que enquadrado com a baliza atira para a bancada.O suspeito do costume. Bruno Fernandes aumenta a vantagem para os leões.É vez dos dois guarda-redes da partida brilharem em Alvalade. Primeiro uma grande intervenção de Matheus que evita o golo de Bruno Fernandes - saida rápida do guardião. Num contra-ataque do Sp. Braga valeu a defesa de Renan Ribeiro.Grande intervenção de Renan Ribeiro! Guarda-redes do Sporting a corresponder após um livre do Sp. Braga. Coates a desviar de cabeça, mas a bola sobra para Pablo Santos que cabecear para a baliza do Sporting.Luís Godinho a chamar novamente a atenção a Bruno Fernandes.Sp. Braga a mostrar que está acordado e a provocar perigo na área leonina. Após o canto, André Horta cruza rasterio para Fransérgio que falha por pouco a baliza.Pontapé de canto para o Sp. Braga. Renan a sair e afastar a bola da área dos leões.Sá Pinto prepara-se para mexer na equipa. Técnico do Sp. Braga coloca João Novais, Paulinho e Galeno em aquecimento.Leões chegam ao golo. Wendel a marcar o primeiro para os leões. Grande assistência deGrande oportunidade para o Sporting fazer o primeiro golo! Valeram as duas defesas do guarda-redes,André Horta a rematar por cima da baliza de Renan. Primeira vez em que o Sp. Braga consegue chegar perto da área dos leões.Mais uma excelente combinação entre Raphinha e Bruno Fernandes. O Sporting a pressionar a área do Sp. Braga. Bola a sobrar para Acuña que cruza para o corte deLuís Godinho avisa Pablo, após entrada sob Bruno Fernandes.- Combinação entre Raphinha e Bruno Fernandes, após um passe de Coates. Capitão dos leões a rematar e a obrigar uma defesa incompleta do guarda-redes do Sp. Braga.Começa a partida em Alvalade.O Sporting recebe este domingo o Sp. Braga num jogo a contar para a 2ª jornada da Liga. Na 1ª jornada os leões empataram contra o Marítimo (1-1), já o Braga venceu o Moreirense por 3-1.: Renan; Correia, Coates, Mathieu e Acuña; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Diaby e Luiz Phellype;