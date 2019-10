Super-Marco evita males maiores no jogo entre Sporting de Braga e Santa Clara

O Sp. Braga venceu ontem em casa o Santa Clara, por 2-0, no jogo que fechou a 8ª jornada do campeonato, igualando os açorianos na tabela classificativa com 11 pontos.Foi, por outro lado, a quinta vitória consecutiva dos arsenalistas, entre várias competições, o que prova o crescimento que têm evidenciado nas últimas semanas. O Sp. Braga entrou com dinâmica e Wilson Eduardo (8’) colocou à prova os reflexos de Marco. No minuto 13, porém, o guarda-redes já não foi capaz de parar um cabeceamento fulgurante do capitão arsenalista, que desviou um excelente cruzamento de Ricardo Horta.Até ao intervalo, Marco cotou-se mesmo como o melhor em campo, evitando, com intervenções de altíssimo nível, mais golos do Sp. Braga.Logo após o reatamento, o Santa Clara criou o seu primeiro grande momento, por Rashid, que na cobrança de um livre obrigou Matheus a uma defesa vistosa.Do lado contrário, outra vez Marco negava o golo, agora a Paulinho, mas pouco depois Ricardo Horta, num belo gesto técnico, aumentou para 2-0 e deu total tranquilidade à sua equipa, que até final colocou um ritmo mais baixo no jogo, mas não deixou de continuar a construir ocasiões para marcar.