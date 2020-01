Sporting de cabeça perdida acaba eliminado da Taça da Liga

Foi um Sporting encolhido e de cabeça perdida que esta terça-feira foi derrotado pelo Sp. Braga (2-1) nas meias-finais da Taça da Liga, competição onde defendia o troféu.Jorge Silas estava ciente das dificuldades para travar o ataque bracarense e apostou num ferrolho à frente da defesa, com Battaglia e Doumbia. Mas não resultou. Os leões atrapalhavam-se uns aos outros e revelavam uma dificuldade gritante para sair a jogar com a bola.A pressão bracarense resultava com facilidade e foi precisamente numa dessas ações que Ricardo Horta inaugurou o marcador. Battaglia perdeu a bola e esta chegou aos pés de Ricardo Horta, que rematou em arco fora do alcance de Max.Os leões acusaram o golo, mas era tudo muito difícil. Uma equipa sem rotinas, desconfortável com a bola no pé e sempre aflita no setor defensivo. Mas quem tem Bruno Fernandes tem talento. E foi o capitão leonino que inventou o golo do empate. Rápido na marcação de um livre, acabou por isolar Mathieu, que dominou e rematou perante a saída de Matheus para o 1-1.Chegou o intervalo e uma ligeira reação do Sporting. A conversa de Silas parecia ter surtido efeito e a troca de Doumbia por Bolasie até estava a resultar. Os leões até viviam o seu melhor período no jogo. Bruno Fernandes, num canto, colocou a bola na cabeça de Battaglia, mas Matheus fez a defesa da noite.Uma entrada impetuosa de Bolasie sobre Sequeira acabou por deitar tudo a perder. O sportinguista quase escapava impune, mas o vídeo-árbitro confirmou uma entrada de sola. O extremo acabou expulso.Silas assumiu demasiado cedo a pretensão de defender o empate. Tirou o ponta de lança Luiz Phellype e fez entrar o defesa-central Luís Neto. Numa tentativa de ganhar mais uma vez a lotaria dos penáltis, acabou por atirar a toalha ao chão.O leão encolheu-se na sua área. Com medo de sofrer um golo. Foi resistindo a custo ao melhor futebol bracarense, onde Galeno e Paulinho eram os mais inconformados. O golo da vitória surgiu por Paulinho no último minuto. Um tento que repôs a justiça.O leão encheu-se de brio e quis atacar. Não tinha cabeça nem capacidade. Mathieu teve uma entrada fora de tempo sobre Esgaio. Percebeu que seria expulso. Gerou-se um sururu com os suplentes e o guarda-redes minhoto, Eduardo, e o defesa leonino Borja também acabaram expulsos.Matheus – Uma defesa complicada a remate de Rafael Camacho. Após o descanso mostrou rins a uma cabeçada de Battaglia.Esgaio – Sempre projetado no ataque, deu que fazer a Acuña. Surpreendido pelo passe rápido no empate. Subiu ainda mais após o intervalo.Tormena – Estava a fazer uma exibição competente, mas também foi surpreendido no golo de Mathieu.Bruno Viana – Luiz Phellype deu pouco ou nada que fazer. Exibição tranquila.Raul Silva – Bem nas dobras a Sequeira. Depois, já a lateral, assistiu Paulinho (2-1).Sequeira – Criou vários desequilíbrios na defesa leonina. Boas combinações com o extremo Galeno.Fransérgio – No equilíbrio de forças a meio-campo esteve sempre em bom plano. Grande passe no 1-0. Uma grande chance que Max defendeu.Novais – Num papel mais defensivo, não comprometeu mas também não se destacou. Bateu dois livres que levaram perigo à baliza dos leões.Ricardo Horta – Um grande golo logo a abrir. Acumulou alguns erros no plano defensivo. Perto do bis aos 58’.Paulinho – Bem a jogar de costas para segurar a bola. De frente para a baliza na única chance que teve deu a final ao Sp. Braga.Galeno - Já estava a ser o melhor no primeiro tempo. No segundo foi ainda mais importante. Deu cabo da defesa leonina. Merecia o golo.Trincão – Entrou mal. Más decisões e até uma simulação na área dos leões.Rui Fonte – Mais um na frente que teve pouca bola.André Horta – Ajudou a equipa a encostar ainda mais o Sporting lá atrás.Luís Maximiano – Sem hipóteses nos golos. Sempre atento e competente.Ristovski – Exibição pobre do lateral-direito macedónio. Estendeu a passadeira para Galeno passar.Coates – Primeira parte fraca do uruguaio. Melhorou um pouco no segundo tempo, principalmente pelo ar.Mathieu – Um golo pleno de oportunidade e de experiência. Depois, em cima do minuto 90’, deixou Paulinho fugir no 2-1. De cabeça perdida, varreu Esgaio e foi expulso.Acuña – Deu espaço em demasia para Ricardo Horta marcar. Pouco rigor defensivo e sem atrevimento no ataque.Doumbia – Mais avançado no terreno pouco se viu. Apenas um remate de primeira digno de registo. O primeiro a ser sacrificado.Battaglia – Regresso com mais baixos do que altos. Perdeu a bola que resultou no golo de Ricardo Horta. Um cabeceamento perigoso.Wendel – Algumas boas arrancadas que, a espaços, estenderam o jogo leonino. Após a expulsão apagou-se, tal como o resto da equipa.Camacho – O primeiro remate com perigo foi dele. Ainda assim, tanto na esquerda como na direita pouco se viu, nem na ajuda defensiva.Bruno Fernandes - Não fez um grande jogo, mas esteve nos principais lances. Um remate perigoso e a assistência para o golo do empate. Terá sido o adeus?Luiz Phellype – Presa fácil para os defesas minhotos. Um remate por cima em mais uma noite para esquecer do avançado brasileiro.Bolasie – Quinze minutos em campo e expulsão. Tudo o que o Sporting não precisava. Decisivo para a derrota.Neto – Entrou para tentar levar o jogo para os penáltis. Sem sucesso."O jogo estava equilibrado e a expulsão, que não faz sentido nenhum, acabou por pesar muito. [Bolasie] escorrega, o amarelo ainda admito, a expulso não. Não percebo como o VAR não consegue ver uma escorregadela", disse ontem Silas, treinador do Sporting, finalizando: "Tenho capacidade para estar aqui."O Sp. Braga assumiu o jogo. Nunca se intimidou com o estatuto de ‘grande’ do Sporting e foi à procura da vitória. Pressionou, causou desequilíbrios e acabou premiado com dois golos. Um triunfo justo da melhor equipa em campo.Bolasie foi impetuoso e acabou expulso. Mathieu perdeu a cabeça, com uma entrada violenta para expulsão. Não se percebe é a confusão entre os jogadores e os suplentes, que conduziu ainda às expulsões de Eduardo e de Borja. O futebol não é isto. Bem nasA arbitragem de Nuno Almeida foi positiva. Bem auxiliado na expulsão de Bolasie pelo VAR, bem no vermelho a Mathieu e igualmente em bom plano na resolução do sururu. Expulsou mais dois prevaricadores. Golo bem validado a Mathieu.