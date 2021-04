Sporting avança por Pedro Porro

O Sporting vai pagar os 8,5 milhões de euros da cláusula de compra de Pedro Porro ao Manchester City, de forma a segurar um ativo da equipa para a nova época ou até para o vender com lucro.









O lateral-direito espanhol tem sido um dos elementos mais utilizados na equipa e dos que valorizaram mais. Chegou por empréstimo do Manchester City por duas temporadas, com os leões a salvaguardarem uma cláusula de compra.

Perante a evolução sob as ordens de Rúben Amorim, Porro começou a reunir pretendentes por essa Europa fora. Os leões estão seguros com o contrato que têm com o Manchester City, fruto da cooperação entre os dois clubes, mas pretendem bater a cláusula. É que o final de época pode ser determinante para a valorização do jogador, um dos potenciais eleitos de Luis Enrique para a seleção de Espanha no Campeonato da Europa





Os leões poderão duplicar o valor da compra, caso seja chamado e tenha um bom desempenho no Euro. Porro pode ainda ser utilizado pelo Man. City como uma forma de o amortizar na contratação de Nuno Mendes. O lateral-esquerdo leonino é pretendido pelos gigantes de Manchester e a vinda definitiva de Porro para Alvalade pode fazer o negócio pender para os citizens.



pormenores

Pedro Porro



Pedro Antonio Porro Sauceda nasceu há 21 anos (13/09/1999) em Don Benito (Espanha). Tem 1,76 metros e pesa 73 kg. Está emprestado ao Sporting até 2022 pelo Manchester City.





34 jogos e quatro golos



Porro já alinhou em 34 jogos pelo Sporting e fez quatro golos. Na Liga tem 25 jogos (3 golos), num total de 2180 minutos.





aMORIM VÊ JOGO DA BANCADA



Rúben Amorim foi castigado, mas vai estar na bancada do Estádio S. Luís, em Faro, para assistir ao Farense-Sporting (21h00). O técnico está proibido de frequentar as zonas técnicas do estádio, mas pode ficar na bancada, num camarote reservado aos jogadores não convocados. Amorim falha ainda os jogos com Belenenses SAD e Sp. Braga.





Gonçalo inácio apto para faro



Gonçalo Inácio deve recuperar a titularidade da equipa leonina esta sexta-feira no jogo com o Farense, depois desta quarta-feira já ter integrado o treino do Sporting. Tanto o defesa-central como o avançado Tabata participaram na sessão de treino ainda que sob vigilância médica. Os leões estão proibidos de perder em Faro, após dois empates seguidos.