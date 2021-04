Palhinha livre e Amorim de castigo

Palhinha safou-se ao castigo e poderá jogar na sexta-feira frente ao Farense, depois de o Conselho de Disciplina da FPF confirmar que o amarelo que viu ante o Famalicão é o sexto. Já Rúben Amorim foi suspenso por 15 dias.

O médio leonino viu o 5º amarelo frente ao Boavista (2-0, no Bessa, em janeiro) e foi punido com um jogo de suspensão, mas o castigo acabou anulado após uma providência cautelar apresentada no Tribunal Central Administrativo Sul.





O Tribunal Arbitral do Desporto considerou procedente o recurso apresentado pelo jogador, clarificando depois que o cartão em questão se mantinha, mas que a sanção decorrente, de um jogo de suspensão, ficava sem efeito. Ou seja, Palhinha não cumpriu qualquer castigo.

O CD foi mais duro com o reincidente Amorim e suspendeu-o por 15 dias , após a expulsão no Sporting-Famalicão (1-1). Segundo o juiz Rui Costa, o técnico leonino (multado ainda em 6375 euros), disse-lhe no final do jogo: "Vai para o c***, vai-te f***, conseguiste o que querias".



Os leões negam que o treinador tenha proferido tais declarações e lembram que "o castigo de 30 dias a Sérgio Conceição (após a expulsão em Portimão) deve ser cumprido nas férias". Amorim falha os jogos com o Farense, Belenenses SAD e, provavelmente, Sp. Braga (ainda sem data).



Gonçalo Inácio mais perto

Rúben Amorim continua sem contar com Gonçalo Inácio e Tabata nos treinos, com ambos a fazerem tratamento às mazelas que os afastaram do jogo de domingo com o Famalicão (1-1).



Segundo o CM apurou, Gonçalo Inácio, de 19 anos, tem estado a recuperar bem e deve integrar os treinos, ainda que sob vigilância, nos próximos dias, podendo mesmo ser opção para a partida com o Farense. Um jogo decisivo na luta pelo título.