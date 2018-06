Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting de Braga com fome de títulos

Reforços querem conquistar troféus esta época.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:52

João Novais, Eduardo e Ailton, três dos quatro reforços do Sp. Braga para a nova época, foram as vozes da ambição do emblema bracarense. Conquistar troféus é uma das prioridades dos minhotos.



"A época passada já foi muito boa, mas agora temos de conseguir algo mais e tenho a certeza de que este grupo o vai conquistar", disse Eduardo, médio proveniente do Estoril.



Ailton Silva esteve cedido aos canarinhos na época transata pelo Estugarda. Continua em Portugal emprestado pelos alemães, agora ao serviço do Sp. Braga. "Este símbolo traz um compromisso enorme, acho que o maior da minha carreira. Temos um objetivo. Vamos lutar por títulos e espero corresponder", referiu o brasileiro no site do clube.



O desejo estende-se por todo o plantel. O ex-Rio Ave João Novais, não é exceção. " É um orgulho enorme para mim e ter esta camisola ao peito traz-me muita responsabilidade e compromisso", disse o jogador, que chegou a ser apontado como alvo do Sporting.



O Sp. Braga iniciou os trabalhos de pré-temporada esta quarta-feira. Já agendado está um estágio no Algarve, a decorrer entre 12 e 17 de julho.



PORMENORES

Quatro reforços

O Sp. Braga já anunciou quatro reforços para a nova época. Além de João Novais, Eduardo e Ailton, também o avançado Murilo (esteve cedido ao Nacional pelo Barra, do Brasil, na última temporada) é outra das caras novas da equipa bracarense.



Arranque da temporada

O Sp. Braga tem agendados dez jogos de pré-época: Sp. Braga B (7 de julho), Leixões (10), Hull City (13), Milwall (15), Bétis (18), Santa Clara e Desp. Aves (21), Desp. Chaves (26), Celta (27) e Newcastle (1 de agosto). A 9 de agosto, tem a 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa.