Quim diz adeus ao futebol aos 42 anos

Guarda-redes estava desde 2013 no Desportivo das Aves.

Por Lusa | 19:21

O guarda-redes Quim vai retirar-se do futebol, aos 42 anos, anunciou esta quinta-feira o Desportivo das Aves, da I Liga, clube que o guardião representava desde 2013.



Numa publicação nas redes sociais, o emblema avense agradeceu a Quim e disse que será um "até já".



"Quim retira-se dos relvados. Aos 42 anos e depois de tantos recordes batidos, resta-nos agradecer. Obrigado Quim! Certamente será um até já", pode ler-se na publicação.



Quim iniciou a carreira profissional no Sporting de Braga, em 1994, e em 2004 foi para o Benfica, onde venceu dois campeonatos nacionais.



Depois disso voltou ao Sporting de Braga para vencer uma Taça da Liga e em 2013 assinou pelo Desportivo das Aves.



Quim despede-se agora dos relvados, depois de no último jogo da carreira ter vencido a Taça de Portugal, frente ao Sporting.