Sporting de Braga tenta aproximação ao líder, FC Porto o regresso às vitórias

O Sporting de Braga procura este sábado reaproximar-se do líder Benfica, na receção ao Vitória de Guimarães, enquanto o FC Porto visita o Gil Vicente, na expetativa de retomar o caminho das vitórias na I Liga portuguesa de futebol.

Com o sofrido triunfo na sexta-feira, no arranque da quinta jornada, diante do Vizela (2-1), os 'encarnados' estão isolados no topo, com 15 pontos, mais cinco do que os bracarenses, segundos colocados, que nesta ronda protagonizam o dérbi minhoto com o maior rival, a partir das 15:30.

A formação comandada por Artur Jorge, a única ainda invicta a par do Benfica, vem de três vitórias seguidas na competição, todas por números expressivos, e terá agora pela frente um Vitória de Guimarães com desempenho oposto, numa série de duas derrotas que deixam os vimaranenses em nono lugar, com 10 pontos.

A partir das 20:30, em Barcelos, o FC Porto vai tentar reagir ao primeiro desaire da temporada, averbado em Vila do Conde, perante o Rio Ave, sendo que os 'dragões, na terceira posição, com nove pontos, até podem aproveitar um eventual deslize dos 'arsenalistas', para subirem à vice-liderança.

Por seu lado, o Gil Vicente, 12.º colocado, com cinco pontos, não sabe o que é vencer há cinco jogos oficiais -- três dos quais na I Liga -- tendo apenas alcançado um triunfo no campeonato, logo na ronda inaugural, perante o Paços de Ferreira, em casa.

A quinta jornada da I Liga arrancou na sexta-feira, com o Benfica a vencer por 2-1 na receção ao Vizela, e o Sporting a retomar o caminho dos triunfos, na visita ao Estoril Praia, por 2-0.

Programa da quinta jornada:

- Sexta-feira, 02 set:

Benfica -- Vizela, 2-1

Estoril Praia -- Sporting, 0-2

- Sábado, 03 set:

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 18:00

Gil Vicente - FC Porto, 20:30

- Domingo, 04 set:

Casa Pia -- Arouca, 15:30

Santa Clara -- Marítimo, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Portimonense -- Famalicão, 20:30

- Segunda-feira, 05 set:

Boavista - Paços de Ferreira, 19:00

Desportivo de Chaves - Rio Ave, 21:15