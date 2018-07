Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting defronta Marselha na apresentação aos sócios

Jogo marcado para 21 de julho passou para dia 28. Troféu 5 Violinos também foi adiado.

19:34

O Sporting emitiu esta sexta-feira um comunicado em que informa o adiamento do jogo de apresentação aos sócios, frente ao Marselha.



Inicialmente previsto para o dia 21 de julho, o jogo vai disputar-se no dia 28 no Estádio de Alvalade. Os leões também informam que o encontro referente ao Troféu Cinco Violinos (que inicialmene estava previsto para esse dia e contra o clube francês) também vai ser recalendarizado.



Comunicado do Sporting:



"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que o jogo de apresentação da equipa principal do Sporting Clube de Portugal com o Marselha, previsto para o dia 21 de Julho, será disputado a 28 de Julho no Estádio José Alvalade.



O jogo referente ao Troféu 5 Violinos será realizado em data a indicar oportunamente."