O Sporting é claramente o clube mais representado nos prémios atribuídos pela Liga aos melhores jogadores de outubro e novembro, só falhando o pleno devido ao portista Luis Díaz.





Coates foi esta terça-feira eleito o melhor defesa, com 34,9% dos votos, à frente do benfiquista Otamendi (17,5%) e do colega Gonçalo Inácio (9,5). Já Matheus Nunes venceu esta terça-feira a eleição entre os médios, com 32,5%. André Franco (Estoril, 13,5%) e João Mário (Benfica, 7,9%) completaram o pódio. Um dia antes, Adán tinha sido distinguido entre os guarda-redes.