Sporting eficaz supera Benfica explosivo e conquista Taça da Liga de futsal

O Sporting conquistou este domingo a Taça da Liga de futsal, depois de vencer o Benfica, por 4-2, num jogo emocionante, em que os 'leões' alicerçaram o triunfo com os três golos apontados na etapa inicial.

O ala sportinguista Taynan, que assinou um 'bis', embalou a formação comandada por Nuno Dias para um triunfo assente na estratégia, perante um Benfica, que defendia o troféu, e que foi mais explosivo, mas sem a mesma eficácia do rival.

O Sporting passa assim a liderar o número de conquistas deste troféu, agora com cinco triunfos, enquanto os 'encarnados' contam com quatro vitórias na final desta prova.

Na procura desse desempate de conquistas, o dérbi começou a ser 'apimentado' logo aos 55 segundos, quando o sportinguista Taynan decidiu quebrar, 'à bomba', a fase de estudo prévio, com um forte remate, na sequência de um canto, que inaugurou o marcador.

Acicatadas pela entrada de rompante do rival, as 'águias' partiram, no imediato, para a tentativa de recuperação, por intermédio de Chishkala, que, com um par de remates, começou a fazer brilhar o guarda-redes contrário Henrique.

O Sporting, sempre mais calculista e com um futsal envolvente e trabalhado, em contraponto com o jogo explosivo e de força dos 'encarnados', apostava nos contragolpes e, aos oito minutos, recolheu frutos dessa estratégia.

Numa rápida investida, Panny Varela protagonizou um primeiro remate que Léo Gugiel defendeu, mas não impediu que, na recarga, o astuto Sokolov assinasse o 2-0.

Com a desvantagem mais pronunciada, o Benfica teve de forçar a sua capacidade de remate, com Kutchy, Higor e Diego Nunes a evidenciarem-se, mas a mostraram-se perdulários em vários momentos de finalização.

Ainda assim, a insistência da equipa da Luz acabou por dar frutos já aos 18 minutos, aproveitando uma das poucas desconcentrações do Sporting, que, em dois momentos, perdeu a bola e pôs-se à mercê de uma jogada desenhada por Arthur e finalizada, no 2-1, por Chishkala.

Logo a seguir, Afonso Jesus, num remate ao lado em excelente posição, desperdiçou o tento do empate, acabando castigado pela frieza dos 'leões', na jogada seguinte, e novamente na sequência de uma bola parada, em que Taynan voltou a fazer valer a sua forte meia distância para fixar o 3-1 ao intervalo.

A toada do jogo não se alterou após o descanso, com o Benfica a regressar com mesma capacidade de remate, fazendo brilhar o guardião Henrique, e o Sporting com a sua estratégia mais trabalhada na posse e troca de bola, a também causar problemas nos contra-ataques.

O impasse quebrou-se aos 34 minutos, num lance de felicidade para o Benfica, pois, num canto cobrado por Carlos Monteiro, o capitão dos 'leões' João Matos acabou por desviar a bola para a própria baliza, impondo o 3-2 que relançou as emoções do desafio.

A partida recuperou, então, o ritmo frenético, com o Sporting a arriscar mais um pouco, para precaver surpresas, e o Benfica a aproveitar os espaços deixados pelo adversário para avolumar as suas investidas.

Os 'verde e brancos' ainda tiveram uma excelente oportunidade para se distanciaram novamente no marcador, quando Alex Merlim isolado não conseguiu superar o guarda-redes do Benfica.

Os últimos momentos acabaram por ser marcados por algumas quezílias, que precipitaram a quinta falta do Benfica, já nos derradeiros segundos, dando lugar a um livre direto, que Tomás Paço não desperdiçou, fixando o 4-2 final.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

Benfica - Sporting, 2-4.

Ao intervalo: 1-3.

Marcadores:

0-1, Taynan, 01 minuto.

0-2, Anton Sokolov, 08.

1-2, Ivan Chishkala, 18.

1-3, Taynan, 19.

2-3, João Matos, 34 (na própria baliza).

2-4, Tomás Paço, 40 (livre de dez metros).

Equipas:

- Benfica: Léo Gugiel, Afonso Jesus, Gonçalo Sobral, Arthur e Ivan Chishkala. Jogaram ainda, Kutchy, Carlos Monteiro, Diego Nunes, Lúcio Rocha, Higor e Jacaré.

Treinador: Mário Silva.

- Sporting: Henrique Rafagnin, Tomás Paçó, João Matos, Alex Merlim e Taynan. Jogaram ainda, Tatinho, Diogo Santos, Zicky Té, Wesley, Anton Sokolov, Pany Varela e Tiago Macedo.

Treinador: Nuno Dias.

Árbitros: Rúben Santos (AF Porto) e Cristiano Santos (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pany Varela (08), Tomás Paçó (18), Carlos Monteiro (26), Taynan (39) e Arthur (40).