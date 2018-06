Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting empata final de futsal

Leões vencem na Luz (5-5 e 2-0 nos penáltis) e levam decisão para o quinto jogo.

Por Cláudia Marques | 08:35

A decisão da Liga de futsal ficou adiada para sábado (16h45), depois de o Sporting ter batido o Benfica por 2-0 em penáltis, na Luz, após 5-5 no tempo de jogo. A final está empatada 2-2.



Foi um início de jogo eletrizante. No segundo minuto Fernandinho inaugurou o marcador. A festa dos encarnados durou pouco, com Cardinal a repor a igualdade aos 3’. Depois da entrada a perder, os leões conseguiram chegar ao 4-1 (Caio Japa, Cardinal e Dieguinho). Ainda antes do intervalo, Deives reduziu para 4-2.



No reatamento, Fernandinho fez o 4-3. Divanei voltou a colocar os leões com uma vantagem de dois golos, após trabalho individual de Dieguinho.



Depois de uma interrupção devido a fumo, o Benfica meteu Bruno Coelho como guarda-redes avançado, e a aposta deu frutos. Fernandinho fez o 5-4 e a segundos do fim Raúl Campos conduziu o jogo para prolongamento, no qual não houve golos.



Nos penáltis os leões marcaram por Diogo e Pany Varela, enquanto Fernandinho atirou à trave e Bruno Coelho contra o guarda-redes Gonçalo Portugal.