Sporting goleia Fabril e conquista Supertaça de Futsal

Partida terminou por 11-0. Ao intervalo, os leões já ganhavam por seis.

15:50

O Sporting conquistou este sábado a Supertaça de futsal ao golear o Fabril do Barreiro, por 11-0. Ao intervalo os leões já venciam por 6-0.



Diego Cavinato abriu o marcador aos 2 minutos, com Dieguinho a dilatar a vantagem do Sporting para 2-0 aos 5 minutos. e Antes de Dieguinho bisar, Pany também fez o gosto ao pé. Ainda antes do intervalo, Merlim marcou por duas vezes.



Tal como na primeira parte, Canivato voltou a ser o primero a marcar já no 2.º tempo. Aos 28 minutos Dani fez o 8-0 e dois minutos depois Merlim fez o 9-0. O resultado final chegou faltavam 4 segundos para o fim do jogo, por Pedro Cary, segundos depois de Pany Varela ter feito o 10-0, segundo avança o Record.