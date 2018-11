Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting qualifica-se para a 'final four' da Liga dos Campeões em futsal

Leão empata com Benfica (1-1) e está na final four.

Por Mário Figueiredo | 09:00

O Sporting garantiu este domingo a presença na final four da Liga dos Campeões de Futsal ao empatar com o Benfica (1-1), beneficiando da vantagem dos golos (11 marcados e 1 sofrido, contra 10-3 das águias) nos jogos do Grupo C da Ronda de Elite.



Num jogo emotivo e muito equilibrado, o Benfica colocou-se em vantagem no Pavilhão João Rocha com um golo de Robinho (13’). Segundos antes, Roncaglio (Benfica) tinha negado um golo a Dieguinho.



Impulsionados pelo seu público, os leões foram atrás do prejuízo e empataram por Cardinal, num livre de dez metros. A indefinição quanto ao resultado manteve-se até final, com o Benfica, nos últimos segundos, a rematar à trave por André Coelho.



"Estamos mais uma vez entre os melhores da Europa. O Benfica valorizou a nossa passagem", disse Nuno Dias, técnico dos leões. Além do Sporting, disputam a final four, que se realiza de 25 a 28 de abril (local por definir), os espanhóis do Inter Movistar e do Barcelona e o Kairat Almaty (Cazaquistão).