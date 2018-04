Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tarde de golos na vitória do Portimonense

Equipa algarvia esteve a perder por 0-3 mas deu a volta e está perto de garantir a manutenção.

Por Rafael Duarte | 10:26

O Portimonense venceu na receção ao Moreirense (4-3) depois de ter estado a perder por 0-3. Com esta reviravolta, a equipa algarvia tem praticamente garantida a manutenção na Liga.



O Moreirense começou bem o jogo e dominou na primeira parte, com Tozé a marcar o primeiro golo na sequência de um penálti (38’) e Bilel Aouacheria a fazer o segundo (40’), que fixava o resultado ao intervalo.



Na segunda parte, esperava-se mais do Portimonense, que acabou por sofrer o terceiro com Tozé a bisar na partida (52’). Fazia a festa a equipa do Moreirense, que dava como garantidos os três pontos, fundamentais na luta pela manutenção. Mas o Portimonense reagiu de imediato com Pires a reduzir (56’).



O golo deu novo fôlego à equipa de Vítor Oliveira, que oito minutos depois voltou a marcar por Rúben Fernandes (64’). Os algarvios estavam mais perto do empate e, esgotadas as substituições, o Moreirense ansiava pelos 90’, até porque estava com menos um jogador em campo face à lesão de André Micael.



Foi precisamente a partir dos descontos que o Portimonense iniciou a cambalhota no marcador, com Pires a bisar no segundo penálti da tarde (90’) e depois a fazer o hat-trick, também de penálti (90+4’).



Os protestos dos jogadores do Moreirense fizeram com que a equipa acabasse o jogo com oito jogadores.