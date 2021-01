Temporal desvia avião do Sporting para Porto Santo

A chegada da comitiva do Sporting à Madeira foi atribulada. Tudo por causa do mau tempo que assola o arquipélago em consequência da depressão ‘Filomena’.









Num primeiro momento, o avião que transportava a equipa foi mesmo obrigado a aterrar em Porto Santo. O piloto recebeu a indicação de que não havia condições para proceder à aterragem no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, no concelho de Santa Cruz. Após um período de espera e de uma segunda tentativa, a aeronave conseguiu aterrar na Madeira às 22h49 - mais de três horas depois do inicialmente previsto.

O regresso a Lisboa chegou mesmo a ser equacionado pelo Sporting, mas a melhoria das condições meteorológicas permitiu que a operação fosse bem-sucedida.





Caso os leões não tivessem conseguido aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, o jogo poderia ser adiado. Essa é uma situação que está prevista no regulamento das competições. “Sempre que, em caso de deslocação aérea absolutamente imprescindível, um clube não consiga chegar ao seu destino por causa que não lhe seja imputável, devidamente comprovada, o jogo será adiado para uma data fixada por acordo entre os dois clubes”, lê-se no ponto 2 do 46º artigo.





As condições adversas podem, contudo, levar ao adiamento do jogo com o Nacional, previsto para esta quinta-feira, às 18h30. Até porque está previsto um “agravamento geral” do estado do tempo até ao final da tarde desta quinta-feira, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira. São esperados períodos de chuva ou aguaceiros, acompanhados de trovoada e queda de neve nos pontos mais altos.





Com base nas informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento será em geral forte, com rajadas de 75 quilómetros km/h nas regiões costeiras e em Porto Santo, e de 110 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha.





O IPMA emitiu alerta laranja para precipitação na costa Norte, entre as 03h00 e as 12h00 desta quinta-feira, e para a agitação marítima, entre as 21h00 desta quinta-feira e as 06h00 de sexta.



