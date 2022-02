Tiago Brito considera que Portugal está pronto para atingir a final do Europeu2022 de futsal

O ala Tiago Brito considerou esta terça-feira que a seleção portuguesa de futsal se encontra preparada para atingir a final do Europeu2022, independentemente de quem seja o adversário nas meias-finais, estando no "melhor momento" na prova.

"A qualidade das outras equipas é cada vez maior, mas julgo que estamos preparados para atingir esse grande objetivo, independentemente do adversário. Nesta altura do torneio, julgo que estamos no nosso melhor momento e estamos prontos para atingir esse grande objetivo a que nos propusemos, que é estar na final", disse aos jornalistas.

Os campeões europeus e mundiais em título superaram na segunda-feira a estreante Finlândia, por 3-2, em encontro dos quartos de final do torneio continental, esperando agora o oponente nas 'meias', que sairá do duelo de hoje entre Espanha e Eslováquia.

"O objetivo faz com que o foco esteja sempre no jogo seguinte. É assim que encaramos toda a competição. Estamos extremamente focados e já estamos a preparar o próximo jogo. Como ainda não sabemos com quem iremos jogar, o foco está todo em nós e no que queremos fazer", apontou o jogador que alinha no Sporting de Braga, de 30 anos.

Em relação à partida dos 'quartos', Tiago Brito enalteceu a competência da equipa das 'quinas', mas frisou que é necessário melhorar os índices de finalização, para resolver os encontros com maior tranquilidade, apontando a essa correção já nas meias-finais.

"Houve momentos em que podíamos claramente ter aumentado a vantagem e ficar mais tranquilos no jogo. Depois, sofremos com o '5x4' do adversário. Precisamos de ter alguma maturidade na questão da finalização, para avolumarmos os resultados e gerir os jogos de outra forma. Ainda vamos a tempo de corrigir essa situação", referiu.

A presença de Ricardinho na Ziggo Dome, em Amesterdão, a apoiar os antigos colegas ajudou a dar confiança e alento à comitiva portuguesa, com Tiago Brito a esperar que o melhor jogador do mundo em seis ocasiões possa regressar para os próximos jogos.

"É fantástico ter o nosso 'eterno' capitão connosco. A presença e a mensagem que ele passa à equipa é de grande confiança. Esperamos que sexta-feira ele também consiga estar cá, pois a presença dele ajuda-nos e dá-nos confiança e alento. É o maior símbolo do futsal português e gostaríamos de contar com ele até ao final da prova", expressou.

Tiago Brito considerou ainda que mais um dia de descanso em comparação com o rival nas meias-finais "fará diferença", com Portugal a ter de "usar todos os recursos" para recuperar e aproveitar a vantagem, numa altura em que o favoritismo "não aumenta".

"Os candidatos continuam a ser os mesmos, apesar de um [Cazaquistão] ter perdido ontem [segunda-feira]. Ainda continua a haver uma série de candidatos. O nosso foco é a meia-final. Estamos focados e concentrados nisso, nada mais", reforçou o jogador.

Portugal realizou hoje, da parte da manhã, treino de recuperação em ginásio, no início da preparação para o confronto das meias-finais do Europeu2022, nos Países Baixos, na sexta-feira, na Ziggo Dome, em Amesterdão, com o adversário e a hora por definir.