Pauleta alerta para ambição da Finlândia

O ala Pauleta expressou este sábado a sua felicidade por estar a ter mais tempo de utilização no Europeu2022 de futsal, alertando para a ambição da estreante Finlândia, adversária da seleção portuguesa nos quartos de final.

"A equipa já me conhece, metem-me à vontade e sinto-me muito feliz por aqui estar e por estar a jogar", manifestou, aos jornalistas portugueses presentes em Groningen, nos Países Baixos, em comparação com o tempo somado no Mundial2021, na Lituânia, competição ganha pela equipa das 'quinas', juntando ao Europeu2018, na Eslovénia.

Após o difícil triunfo com a Ucrânia (1-0), na última ronda do Grupo A, que concluiu o pleno, com nove pontos (4-2 à Sérvia e 4-1 aos anfitriões Países Baixos), Portugal viaja este sábado para Amesterdão, onde vai enfrentar a surpreendente Finlândia nos 'quartos'.

"Já os conhecemos, empatámos com eles no apuramento para o Mundial. Não nos vão surpreender porque já os conhecemos. Vêm com muita ambição, é uma equipa muito forte fisicamente, mas vamos estar atentos", analisou o atleta do Sporting, de 27 anos.

Paulo César Vaz Mendes, conhecido no mundo do futsal por Pauleta, soma cinco golos em 27 internacionalizações pelo conjunto liderado pelo selecionador Jorge Braz, tendo já apontado um tento nesta competição continental, embora saliente a força coletiva.

"O meu objetivo é que a equipa ganhe. O individual vem por acréscimo. Se marcar, fico contente, mas, desde que a equipa ganhe, fico feliz", frisou o internacional português.

Em relação a um possível favoritismo de Portugal à conquista da prova, por ser o atual detentor dos títulos europeu e mundial, Pauleta preferiu falar em candidatos: "Não há favoritos, apenas candidatos. Estamos aqui para ir passo a passo".

Como líder do Grupo A, Portugal defronta a congénere da Finlândia, que terminou na segunda posição do Grupo B, com quatro pontos, na segunda-feira, na Ziggo Dome, em Amesterdão, em jogo dos 'quartos' do Europeu2022, às 17:00 locais (16:00 em Lisboa).