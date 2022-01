Colômbia perde em casa com o Peru e compromete apuramento

A Colômbia comprometeu seriamente o seu apuramento para o Mundial2022 de futebol, esta sexta-feira, com derrota caseira, por 1-0, ante um ultra-defensivo Peru, que, a três jornadas do fim, ficou em posição de classificação direta para o Qatar.

Na 17.ª jornada da zona sul-americana de qualificação, os peruanos, que abusaram do antijogo desde o apito inicial, limitaram-se a defender o nulo, contudo, numa das raras saídas para o ataque, aos 85 minutos, foram felizes, com o contributo do guarda-redes contrário.

Edison Flores surgiu em velocidade pela esquerda e, já na área, apertado por um contrário, atirou entre o poste e David Ospina, mal batido.

A equipa dos portistas Luiz Díaz e Uribe, que contou com os ex-dragões James Rodriguez e Falcao também no 'onze' titular, averbou o sexto desafio seguido sem vencer e, com isso, caiu de quarta para sexta, fora da zona de apuramento.

Com menos um jogo, o Brasil e a Argentina, com 36 e 32 pontos, respetivamente, já garantiram um lugar no Qatar: seguem-se o Equador, com 24, e o Peru, com 20, enquanto o Uruguai é quinto, com 19, e a Colômbia sexta, com 17.

Os quatro primeiros classificam-se diretamente e o quinto vai a um 'play-off'.

A Colômbia visita a Argentina na segunda-feira, recebe a Bolívia em 24 de março e termina a qualificação na Venezuela cinco dias depois, enquanto o Peru, no qual alinhou o ex-sportinguista e benfiquista Andre Carrilo, recebe o Equador, vai ao Uruguai e conclui o trajeto em casa com o Paraguai.

A noite não foi ainda mais negra para os 'cafeteros' porque a Bolívia, afundada em erros próprios, perdeu, por expressivo 4-1, em casa da lanterna-vermelha Venezuela e assim manteve os 15 pontos, desperdiçando a oportunidade de ultrapassar também a Colômbia.

Salomon Rondon foi o 'herói' dos anfitriões, que vinham de três derrotas consecutivas, com um 'hat-trick' ante um rival que ficou reduzido a 10 elementos aos 60 minutos, após a expulsão de Justiniano, quando o resultado já estava em 3-1.