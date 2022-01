A seleção portuguesa de futsal bateu a Ucrânia por 1-0 e garantiu o acesso aos quartos de final do Europeu 2022. Foi o terceiro triunfo consecutivo, em outros tantos jogos, dos atuais campeões mundiais e europeus.





Os jogadores portugueses entraram algo nervosos no jogo e permitiram algumas investidas do adversário. O conjunto ucraniano esteve perto do golo ainda na primeira parte. Cherniavskyi meteu em sentido a turma de Jorge Braz ao enviar uma bola ao ferro. Depois desse momento, a seleção nacional cresceu e dominou o segundo tempo. Ainda assim, o golo da vitória só surgiu perto do final. Zicky Té, futebolista do Sporting, apontou o único golo do encontro depois de um passe de Fábio Cecílio.

“Foi um excelente jogo para nos preparar para o que aí vem. Conhecemos muito bem a Ucrânia e a qualidade que tem. São fisicamente muito fortes e têm capacidade para pressionar. Tivemos de dar tudo em campo e estou muito feliz com o desempenho dos meus jogadores” disse Jorge Braz, selecionador de Portugal.





Com este triunfo, a seleção nacional passa no primeiro lugar do Grupo A, com nove pontos. A Ucrânia também se qualificou para a próxima fase, ao terminar no segundo posto, com melhor diferença de golos do que Países Baixos (3º) e Sérvia (4º) - as três seleções terminaram com três pontos.