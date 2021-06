Titulares contra Israel em recuperação antes da partida do Euro 2020 para Budapeste

Os titulares no particular frente a Israel efetuaram hoje trabalho de recuperação na sessão de treino da seleção portuguesa de futebol, que contou com 16 dos 26 convocados no relvado, antes da partida para Budapeste.

À exceção do guarda-redes Rui Silva, que acompanhou Rui Patrício no apronto matinal, dada a indisponibilidade física de Anthony Lopes, e do avançado Diogo Jota, que apenas alinhou na primeira parte, todos os restantes titulares ficaram no ginásio, após o triunfo por 4-0 frente à congénere israelita, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Assim, para além dos dois guarda-redes e do dianteiro do Liverpool, o treino contou também com os defesas Nélson Semedo, José Fonte e Raphael Guerreiro, os médios Danilo Pereira, João Palhinha, Sérgio Oliveira, João Moutinho e Renato Sanches, e os avançados Pedro Gonçalves, Rafa Silva, Gonçalo Guedes, João Félix e André Silva.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, na Cidade do Futebol, em Oeiras, os 14 jogadores de campo, após o aquecimento, fizeram alguns exercícios com bola e foram divididos em duas equipas, num espaço de jogo com dimensões reduzidas e com duas pequenas balizas de cada lado, sob o olhar atento do selecionador Fernando Santos.

A comitiva lusa viaja ainda hoje para a capital magiar, às 15:00, estando prevista a chegada para as 18:50 (hora de Lisboa).

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.