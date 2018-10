Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tragédia no Leicester com morte de presidente do clube

Clube confirma morte do dono, o empresário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha.

Por Mário Morgado Ribeiro | 11:36

O Leicester e o mundo do futebol estão de luto. O clube inglês confirmou ontem a morte do presidente e dono Vichai Srivaddhanaprabha na sequência da queda do seu helicóptero, que se despenhou junto ao estádio dos ‘foxes’, na noite de sábado.



Ainda por apurar estão os outros ocupantes do aparelho, mas a Reuters avança que seguiam também a filha de Vichai, dois pilotos e uma quinta pessoa cuja identidade é desconhecida.



Durante o dia de ontem, milhares de adeptos prestaram homenagem ao empresário de 61 anos junto ao King Power Stadium.



A Sky avança que o piloto do helicóptero desviou o aparelho para o parque de estacionamento do estádio - onde não se encontravam pessoas - ao aperceber-se do que estava prestes a acontecer.



"Devastado e de coração partido", publicou Adrien Silva, médio do Leicester, nas redes sociais, tal como outros jogadores dos ‘foxes’ e personalidades do mundo do futebol.



Vichai, que tem uma fortuna avaliada em cerca de 5 mil milhões de euros, comprou o Leicester em 2010 por 40 milhões. Em 2015/16, o clube surpreendeu tudo e todos e conquistou o campeonato inglês.