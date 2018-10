Leicester confirma que dono do clube morreu no acidente de helicóptero

Aeronave do empresário tailandês despenhou-se e incendiou-se pouco depois de descolar do relvado do estádio King Power.

O Leicester confirmou em comunicado que o presidente do clube morreu na sequência do acidente com o helicóptero à porta do estádio.O dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, é uma das cinco pessoas que morreram na queda de um helicóptero no sábado, num parque de estacionamento junto ao estádio, foi confirmado pelo clube inglês de futebol.O helicóptero do empresário tailandês, de 60 anos, despenhou-se e incendiou-se pouco depois de descolar do relvado do estádio King Power, em Leicester, que tem o nome da sua cadeia duty-free.O clube não avançou o nome das outras quatro vítimas.Vichai comprou o Leicester por 39 milhões de libras (43,9 milhões de euros) em 2010, quando estava no campeonato da segunda divisão e financiou a revitalização, que atingiu o pico ganhando de uma forma improvável a Premier League inglesa em 2016.A equipe da Inglaterra central agora é avaliada pela Forbes em 371 milhões de libras (417 milhões de euros).Numa declaração pública, o Leicester afirma que "o mundo perdeu um grande homem. Um homem de bondade, generosidade e um homem cuja vida foi definida pelo amor que ele dedicou à sua família e aos que ele liderou com tanto sucesso".Os adeptos do Leicester depositaram hoje flores e camisolas de futebol no Estádio King Power, após a queda do helicóptero do presidente do clube inglês.Vichai Srivaddhanaprabha ganhou popularidade no mundo do futebol, ao elevar o estatuto do Leicester de um clube da segunda divisão a campeão inglês, em 2015/16.Dezenas de ramos de flores, uma foto de uma raposa -- o símbolo do clube --, lenços azuis e brancos e uma representação do deus hindu Ganesh estavam entre os objetos depositados nas imediações do estádio, onde se despenhou o helicóptero, no sábado.Além das inúmeras mensagens de apoio às vítimas, várias homenagens ocorreram durante os jogos da Liga inglesa disputados durante o dia de hoje, já depois de o Leicester ter anunciado o adiamento de um jogo do campeonato feminino, que teria lugar no King Power.Após os jogos do Leicester em casa, Vichai Srivaddhanaprabha abandonava o recinto no seu helicóptero, que descolou como habitualmente do centro do relvado.Um dos filhos de Vichai, Aiyawatt, é vice-presidente do clube e um outro, Apichet, é o diretor executivo.Os internacionais portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira alinham no Leicester.