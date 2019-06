Treinador Jorge Jesus assina pelo Flamengo

Jorge Jesus vai mesmo fazer as malas para o Brasil. O técnico chegou a acordo com o Flamengo e vai assinar por uma temporada.As negociações foram concluídas na manhã deste sábado, em Madrid, para onde Jesus tinha viajado na passada sexta-feira para se reunir com o presidente do clube, Rodolfo Landim.Em menos de 24 horas, houve fumo branco, com o técnico a aceitar a proposta de 4 milhões de euros por época, mais três milhões caso cumpra certos objetivos, como vencer o campeonato, a Taça do Brasil ou a Libertadores (a Champions da América do Sul), tal como onoticiou."O que me convenceu principalmente foi a grandeza do Flamengo. São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Portanto foi um dos motivos para eu aceitar, além de ganhar títulos", referiu, citado pelo site de desporto da estação brasileira Globo.O técnico usou ainda o Benfica como exemplo para ilustrar que a fasquia está alta nesta nova aventura no estrangeiro."O Flamengo dar-me-á a possibilidade de ganhar a Libertadores e o Mundial de Clubes. Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objetivo maior que fez com que eu aceitasse este desafio", frisou. O Flamengo foi campeão do Brasil pela última vez em 2009 e a única vitória na Libertadores foi em 1981.Jorge Jesus ainda não decidiu quais os técnicos que o vão acompanhar no clube do Rio. "Vou falar com a minha equipa. Ainda não está definido se eles irão comigo", disse. Adiantou que pediu jogadores ao presidente do Fla, mas considera difícil que algum seja português, por "questões financeiras".No site do Flamengo, Jesus é descrito como "experiente e multicampeão" e é sublinhado o seu trajeto vitorioso na Arábia Saudita e em Portugal. Jesus é esperado a 20 de junho, depois da pausa para a Copa América e vai ter três semanas de treinos antes do arranque do Brasileirão.Marco de Vargas, o jornalista brasileiro que criticou Jesus e chegou a qualificar o campeonato português de "uma porcaria", viu as suas redes sociais inundadas por adeptos em desagrado pelo que disse."Passou vergonha no Brasil e em Portugal. Totalmente desrespeitoso. Digno de um profissional de péssima qualidade", disse um adepto do Fla. Vargas respondeu no Twitter e disse que usou o termo ‘porcaria’ para "criar impacto".