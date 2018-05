Trigueira reage às suspeitas de suborno e declara-se inocente

Guarda-redes dos sadinos sublinha que se pode "orgulhar de ter a alma lavada desses esquemas".

Pedro Trigueira, guarda-redes do V. Setúbal, declarou-se "inocente" depois de ver o seu nome apontado às suspeitas de corrupção ligadas à 'Operação Cashball'. Segundo o Correio da Manhã deste sábado, o guardião dos sadinos estaria envolvido num alegado suborno do Sporting para um jogo do campeonato e para a final da Taça da Liga, na qual os leões venceram o V. Setúbal no desempate por penáltis."Infelizmente o dedo é sempre apontado a quem nada tem a temer. Desta vez calhou-me a mim. Estava eu no sofá a ver as capas dos jornais para amanhã e leio esta notícia que vai sair amanhã no. Lamento por mim e pela minha família ver o meu nome ligado a esquemas de corrupção quando me posso orgulhar de ter a alma lavada desses esquemas. (...) Ridículo estarem em causa dois jogos que eu me orgulho de ter feito boas exibições. Não têm qualquer fundamento estas acusações. Se alguém utilizou o meu nome para ganhar dinheiro espero que com esse dinheiro faça então umas boas férias ou ande num bom carro enquanto eu, que me declaro inocente desta palhaçada de assunto, tenho que levar com esta mancha negra em cima do meu nome", escreveu Pedro Trigueira na sua página de Facebook."Esclareço: Não tentou nem comprou!", sublinhou mais tarde.