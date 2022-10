A UEFA decidiu recusar a expansão do campeonato europeu, mantendo-se as 24 equipas.A possibilidade de alargar o campeonato a 32 equipas tinha sido explorada pelo órgão dirigente do futebeol europeu e previa incluir mais de 50 % das federações europeias no torneio, ficando agora em suspenso.Os membros da UEFA reuniram este sábado em Frankfurt. Este domingo realzia-se o sorteio para a qualificicação do Euro 2024.