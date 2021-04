UEFA reage a anúncio iminente da Superliga Europeia e ameaça banir clubes e jogadores

A UEFA, juntamente com as federações Inglesa, Espanhola e Italiana, repudiou o iminente anúncio do lançamento da Superliga Europeia, ameaçando mesmo banir os clubes de participarem em outras competições, domésticas e internacionais, a todos os níveis, e retirando aos jogadores desses emblemas a possibilidade de também representarem as suas seleções."Ouvimos que alguns clubes ingleses, espanhóis e italianos ponderam anunciar a criação de uma liga fechada. Se isto acontecer, nós - UEFA, FA, RFEF, FIGC, Premier League, La Liga e Serie A, mas também a FIFA e todas as nossas outras associações - continuaremos unidos no esforço de travar este projeto cínico, baseado em interesses próprios de alguns clubes numa altura em que, mais do que nunca, a sociedade precisa de solidariedade", começa por dizer a UEFA, em comunicado."Iremos considerar todas as medidas ao nosso alcance, a todos os níveis, tanto judiciais como desportivas no sentido de evitar que tal venha a acontecer (...) Como foi dito anteriormente pela FIFA e seis Federações, os clubes em causa serão banidos de qualquer outra competição doméstica, europeia ou mundial, e os seus jogadores poderão ser impedidos de representar as respetivas seleçoes", acrescenta a UEFA."Agracedemos aos clubes de outros países, nomeadamente franceses e alemães, que recusaram participar nisto. Apelamos a todos os amantes de futebol, adeptos e políticos que se juntem a nós e lutem contra este projeto, se for anunciado. Esta persistente interesse próprio de alguns já foi levado longe de demais. Já chega", rematou o organismo que rege o futebol europeu.