Uma detenção e vários polícias feridos no rescaldo da festa do título

Pelo menos uma pessoa foi presa, e há o registo de ferimentos em vários agentes da PSP, no rescaldo da festa do título do Sporting.

O CM apurou que o Comando da PSP de Lisboa está a ultimar um comunicado com o balanço final do trabalho da PSP no período anterior, bem como durante e após o jogo com o Boavista, que deu o 19.º título de campeão nacional de futebol aos leões.

A divulgação do mesmo deve acontecer até final da manhã.

Recorde-se que ainda antes do intervalo do jogo, que o Sporting venceu por 1-0, se registaram cargas policiais sobre adeptos junto ao Estádio de Alvalade, situação que se repetiu perto do fim do jogo, e junto à Rotunda do Marquês de Pombal, ainda antes da chegada do autocarro que transportou os jogadores e a equipa técnica campeã nacional.