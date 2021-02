Rúben Amorim: “Vantagem? Não olhamos para os rivais”

Rúben Amorim pode terminar a jornada com 10 pontos de vantagem para o segundo classificado, o FC Porto, se vencer esta segunda-feira (20h15, SportTV1) o P. Ferreira em Alvalade. “O FC Porto ganhou um ponto e nós temos de vencer o Paços, mas não olhamos para os rivais”, disse o técnico leonino na antevisão do jogo, minimizando a vantagem de dois dígitos para os principais adversários.









O treinador do Sporting voltou a destacar que o sucesso obtido pela equipa e a reconciliação com os adeptos são fruto da união. “O mérito tem de ser dado aos jogadores pelos resultados, assim como o facto de apostarmos na formação e termos muitos portugueses no plantel... Os adeptos sentem essa ligação. Eu estou a colher alguns frutos desse trabalho desenvolvido pelo clube na formação”, prosseguiu o técnico.

Questionado sobre se o Sporting é a equipa mais consistente na Liga, Amorim jogou à defesa: “A classificação diz que estamos na frente e temos ganho mais pontos. Olhamos para os nossos jogos e, na última jornada, o Gil Vicente [triunfo por 2-1] criou muito perigo e devíamos ter feito mais na primeira parte.”





Sobre as críticas dos rivais à arbitragem, o treinador dos leões diz-se “focado” apenas nos jogos do Sporting. “Não vou falar de arbitragens. Queremos preparar bem o jogo, que tenha uma boa arbitragem, sem casos. Só pensamos em ganhar o jogo.”





Rúben Amorim reconhece que o P. Ferreira é um adversário difícil e não poupa elogios: “São uma equipa agressiva, muito forte nas segundas bolas. Tem centrais, especialmente o Marco Baixinho, que são muito fortes a cobrir as alas. O Tanque é muito forte a segurar a bola, o Bruno Costa foi o jogador do mês. Têm ainda o Luiz Carlos, que tem intensidade, e o Eustáquio tem feito uma grande época. É uma equipa moralizada e sem aquela responsabilidade de ter de vencer. Vai ser um grande jogo e é importante que o Sporting vença.”





Mas Amorim acredita que tem a receita para bater os pacenses hoje em Alvalade: “Temos de estar no máximo das nossas forças para atingir o nosso objetivo. Temos de ser intensos, rigorosos e humildes, desde o primeiro minuto do jogo. Precisamos de inspiração, como temos tido até aqui. Vamos defrontar uma equipa corajosa, que vive de transições, de jogar no avançado e é forte na segunda bola.”







dupla ‘AMARELADa’ À BEIRa DO CASTIGO



Coates e Matheus Nunes são os dois jogadores em risco para o jogo com o Portimonense, se virem mais um cartão amarelo na partida de hoje com o P. Ferreira. Os leões jogam no final do mês (dia 27) com o FC Porto no Dragão, um clássico que promete.





“falei com o antero para ver se ganhamos”



Rúben Amorim abordou ainda a relação familiar com o cunhado Antero Henrique, antigo administrador da SAD do FC Porto, que terá tido um papel importante na sua vinda para os leões. “Falei com ele esta semana para ver se ganhamos outra vez...”, disse o técnico leonino à margem da antevisão do jogo.



Paulinho à procura do 1.º golo

Paulinho, avançado do Sporting contratado ao Sp. Braga por 16 milhões de euros no mercado de janeiro, continua à procura do seu primeiro golo pelos leões. Paulinho não marca há sete jogos (dois deles pelo Sporting). Ao serviço do Sp. Braga o avançado já tinha apontado três golos na Liga e soma ainda quatro assistências.





pormenores



Pepa só com uma vitória



Pepa já defrontou o Sporting dez vezes mas só ganhou uma: 2-1 pelo Tondela, em 2018/19. E empatou outra (1-1, 2018/19).





Leões em vantagem



Esta época, o Sporting e o P. Ferreira já se defrontaram por duas vezes, com dois triunfos dos leões: 0-2 na Estádio Capital do Móvel, na primeira volta da Liga, e 3-0 no Estádio José Alvalade, na Taça de Portugal.





João Pereira: jogo 150



Frederico Varandas homenageou João Pereira pelos 150 jogos oficiais pelo leão. O jogador, de 36 anos, regressou ao Sporting e cumpriu esta marca no jogo com o Marítimo (2-0).