Varandas diz ser "incompreensível" a ausência uma condenação das agressões a Miguel Albuquerque e à mulher

O presidente do Sporting escreveu uma carta aberta a Luís Sénica.

Leia a carta aberta na íntegra:



"Senhor Presidente Federação Portuguesa de Patinagem



Dr. Luís Sénica



Carta Aberta



Lisboa, 27 de Março de 2019



Assunto: Incompreensível Ausência de Condenação Pública das Agressões no Jogo FCP vs SCP



Passaram 11 dias desde os vergonhosos acontecimentos do Dragão Caixa no jogo do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins entre o FC Porto e o Sporting CP que culminaram nas cobardes e bárbaras tentativas e agressões ao Director Geral das Modalidades do Sporting CP e a sua esposa, também colaboradora do Sporting CP.



E passaram 10 dias sem uma reacção, condenação e intervenção pública de V.Exa. e da Federação que representa.



Para o Sporting Clube de Portugal, uma instituição centenária com milhares de associados e milhões de adeptos, que têm aportado muito às modalidades e ao Hóquei em Patins em particular, é absolutamente incompreensível que os acontecimentos que visualizou e que certamente o chocaram não tenham merecido da Federação presidida por V.Exa. o mais firme repúdio.



A Federação Portuguesa de Patinagem é "uma pessoa colectiva de direito privado e de utilidade pública, constituída sob a forma associativa e sem fins lucrativos (...) e é a mais alta entidade da modalidade a nível nacional" (artigo 1º dos Estatutos da Federação Portuguesa de Patinagem).



São as atribuições da Federação, como Instituição de Utilidade Pública, reconhecida pelo Governo, que exigem uma fortíssima, mas corajosa, tomada pública de posição.



Tal como já afirmámos publicamente, este não é um problema do Sporting Clube de Portugal, mas sim um problema do Desporto Nacional. As tomadas de posição públicas sobre os lamentáveis acontecimentos do Dragão Caixa são essenciais para a prevenção da violência e, por isso, são essenciais a todos os Desportos e, em particular, à modalidade.



O papel do Sporting é de total compromisso para valorizar o Desporto Nacional e sem qualquer interesse na gestão de alinhamentos e mandatos que parecem instalados na orientação do Dirigismo do Desporto Nacional.



Para acabar de vez com o problema da violência no Desporto Nacional é preciso coragem!



De Todos!



Com os melhores cumprimentos,

Frederico Varandas

Presidente do Sporting Clube de Portugal"