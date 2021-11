A transferência-relâmpago e milionária de Éder Militão, do FC Porto para o Real Madrid, em 2019, é apenas um dos vários negócios da esfera do dragão que estão a ser investigados. O central brasileiro esteve menos de um ano às ordens de Sérgio Conceição: foi comprado em agosto de 2018 ao São Paulo por 8,5 milhões de euros e em agosto de 2019 rumo a Madrid, com o Real a pagar 50 milhões de euros.