Jonas anuncia fim da carreira em mensagem emocionada para os adeptos do Benfica

Jonas anunciou o fim da carreira numa mensagem emocionada para os adeptos do Benfica.No vídeo, partilhado nas redes sociais, o avançado brasileiro confirma que pendura as chuteiras com efeito imediato e convidou os adeptos a estarem presentes esta quarta-feira, no Estádio da Luz, para a sua despedida, no jogo com o Anderlecht."Gravo este vídeo para informar que decidi encerrar a minha carreira. Como não podia deixar de ser, quero celebrar com alegria e convido todos para, a partir das 19h30, comparecerem no Estádio da Luz para dar início a uma nova época e para os momentos finais da carreira", disse o 'Pistolas.'Recorde-se que o atacante, de 35 anos, chegou esta segunda-feira ao Seixal, onde começou já a despedir-se dos colegas e estrutura encarnada.