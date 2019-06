Vieira acena com 3,5 milhões de euros a João Félix

Luís Filipe Vieira está a fazer tudo para manter João Félix no Benfica em 2019/20.Apesar do assédio dos grandes de Manchester, que estão muito próximos de chegar aos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão - nesta altura o City está à frente do United na corrida -, o presidente dos encarnados colocou na mesa do jovem craque de 19 anos uma proposta de 3,5 milhões de euros limpos, para o tentar segurar, pelo menos, por mais uma temporada.O jogador, contudo, tem nas mãos uma proposta superior: 4,5 milhões de euros por ano, tal como ojá noticiou.As negociações, com o City e o United têm decorrido nos últimos dias, num processo que está a ser conduzido por Jorge Mendes, da Gestifute, em que também está envolvida outra empresa: a Soccer Pro Master, de Pedro Cordeiro e Moreira de Sá.Segundo apurou o, as duas empresas têm uma parceria e, até ontem, tudo tem funcionado bem."Estamos em sintonia. Todos os parceiros têm conhecimento de tudo o que se passa. Tudo tem sido tratado com lisura", revelou uma fonte que tem acompanhado o processo da eventual saída de João Félix do Benfica, e que pediu para não ser identificada. Justificou tal pedido com os facto de as partes terem assinado um "acordo de confidencialidade".Registe-se, ainda, que o jogador afirmou, após a conquista do 37º título do Benfica, que se sente feliz na Luz mas tanto a família como os seus representantes entendem que "futebol é momento" e que estará na altura de sair.Luís Filipe Vieira já avisou que tal só sucederá se nos cofres do clube entrarem 120 milhões de euros.Vieira e Jorge Mendes, sabe o, estiveram ontem reunidos com responsáveis do Man.City e Man.United em Madrid com o nome de João Félix em cima da mesa.O presidente do Benfica assistiu à final da Champions entre Liverpool e Tottenham."Foi um prazer jogar neste estádio lendário e nesta cidade linda. Foi fantástico poder ganhar um Campeonato ao serviço deste grande clube", escreveu ontem o francês Corchia, que vai regressar ao Sevilha depois de um ano de empréstimo na Luz.O lateral esquerdo Mário Rui é hipótese para reforçar o lado esquerdo da defesa encarnada. O jogador, que pertence à Roma, mas que jogou nos dois últimos anos no Nápoles, está à procura de clube.O Everton, orientado pelo técnico português Marco Silva, está interessado em dois juniores do Benfica: Nuno Tavares e Pedro Álvaro. Contudo, ambos são vistos na Luz como sendo dois dos próximos produtos ‘made in Seixal’ a subirem à equipa principal das águias.