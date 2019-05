Manchester United avança com proposta milionária por João Félix

O Manchester United vai avançar com uma proposta de 90 milhões de euros por João Félix. O valor aumenta para 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do jovem, caso determinados objetivos sejam concretizados.sabe que o clube inglês quer vender duas das estrelas da equipa e usar esse dinheiro para a contratação de João Félix. A proposta formal ainda não chegou ao Benfica, mas Luís Filipe Vieira já está a par da situação.No entanto, o presidente da Luz insiste nos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do jovem jogador.