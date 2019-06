Vieira segura pérolas no Benfica para conquistar a Europa

A resistência que Luís Filipe Vieira oferece à saída de João Félix e outras pérolas da formação, que na época finda estiveram em destaque na equipa principal do Benfica, tem a ver com o plano estratégico de chegar longe na próxima edição da Liga dos Campeões.sabe que o sonho do presidente das águias é atingir, pelo menos, as meias-finais da competição, já na próxima época. E por isso entende que é vital manter a espinha dorsal da equipa, nomeadamente João Félix, mas também Rúben Dias, Ferro e Florentino.O dirigente máximo das águias acredita que estes jogadores estarão ainda mais consistentes na próxima época e que com a ajuda de dois ou três bons reforços, podem formar uma equipa capaz de atacar esse objetivo.Caso chegue longe na Europa, o Benfica reforça o seu prestígio internacional, aumenta substancialmente a fatia do bolo das receitas provenientes do ‘prize money’ da competição e valoriza ainda mais os jovens jogadores (mas também os restantes), que são pretendidos por grandes clubes europeus.Por estas razões, manter as pérolas por mais um ano é fundamental.O Manchester City pode avançar já para a compra de João Félix num acordo que prevê a continuação do jogador na Luz por mais uma época, garante o ‘The Sun’.O jornal inglês assegura ainda que o Manchester United também entrou na corrida pelo jogador.Além de João Félix, também o médio Florentino Luís é pretendido pelo Manchester City, sabe oJá terão havido conversações entre o clube inglês e a SAD dos encarnados, mas sem qualquer acordo. O jogador de 19 anos tem uma cláusula de 60 milhões.O guarda-redes holandês Jasper Cillessen, pretendido pelo Benfica, vai deixar o Barcelona, mas não parece interessado em rumar à Luz. Numa entrevista a um canal de televisão do seu país afirmou que a intenção "é jogar num clube de uma das cinco maiores ligas europeias".João Félix e Grimaldo integram o lote dos 18 melhores jogadores da Liga Europa da última época, segundo um painel técnico da UEFA. Além dos dois jogadores do Benfica, desta lista apenas fazem parte jogadores dos dois clubes finalistas, Chelsea e Arsenal, e do Eintracht Frankfurt.Tiago Dantas, médio de 19 anos da equipa de juniores do Benfica, deverá ser avaliado por Bruno Lage na pré-epoca. Trata-se de mais um jovem da formação no qual a estrutura do futebol das águias aposta e que pode servir de salvaguarda para prevenir eventuais saídas de jogadores do meio-campo.