Luís Filipe Vieira: “Queremos ficar com o João Félix"

Luís Filipe Vieira reiterou esta sexta-feira o desejo de manter João Félix no plantel do Benfica para 2019/2020, apesar do interesse dos grandes ‘tubarões’ europeus. "Não iremos mexer muito no plantel e queremos ficar com todos os que cá estão. Inclusive o João Félix", disse o presidente das águias.O líder encarnado reforçou ainda que o jogador de 19 anos só sairá pelo valor da cláusula de rescisão. "Há coisas que o Benfica não pode fazer. Se alguém pagar a cláusula, se alguém depositar o cheque nesse valor, não podemos fazer nada", salientou. Garantiu ainda que não existe nenhuma pressão "de agentes ou da família" para a saída do jogador (ver mais no ‘Correio Sport’).À margem da cerimónia de entrega do troféu de campeão ao Museu Cosme Damião, Vieira enalteceu mais uma conquista do clube: "O 37 colocou-nos como a quarta equipa com mais títulos de campeão nacional na Europa e consolida o ciclo de hegemonia no futebol português, nomeadamente nos últimos seis anos. No mesmo período, nas quatro principais provas, o Benfica conquistou 13 títulos, contra apenas 7 dos rivais juntos." Sobre reforços para a nova temporada, o presidente das águias garante que os alvos estão bem definidos e que o nome do avançado espanhol Raúl de Tomás (Real Madrid) "não consta" nesse lote.João Félix abordou esta sexta-feira o seu futuro a curto prazo, garantindo estar "muito feliz no Benfica". "Adoro o clube e os adeptos. Quero é jogar à bola e divertir-me e depois as coisas acontecem naturalmente", disse em entrevista à BTV. O jovem jogador reconhece que ainda que "tem muito a melhorar e aprender". Para o avançado, o golo mais importante foi marcado frente ao FC Porto. Félix diz que Pizzi é um dos seus pais no plantel e que Lage é um "grande treinador e um grande homem".