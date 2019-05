Fernando Santos sobre Liga das Nações: “Somos uma potência mundial”

Fernando Santos, selecionador nacional, assumiu o favoritismo da seleção nacional na Liga das Nações. "Somos uma potência mundial do futebol", disse esta quinta-feira ao anunciar a convocatória para a final four da prova, que se realiza de 5 a 9 de junho, em Portugal.Quanto aos convocados, Santos manteve Diogo Jota entre os eleitos. O avançado, de 22 anos, brilhou no Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, e pode somar a sua primeira internacionalização pela seleção nacional, uma vez que não teve a oportunidade de se estrear nos jogos anteriores em que foi convocado.Já João Félix, avançado do Benfica, de 19 anos, também foi escolhido e está assim explicada a sua ausência da convocatória de Hélio Sousa para o Mundial de sub-20, na Polónia. Por outro lado, João Mário, médio do Inter e campeão europeu em 2016, e André Silva, avançado do Sevilha, ficaram de fora das opções do treinador.Portugal defronta a Suíça, no Dragão (5 de junho, às 19h45). No dia seguinte, à mesma hora, Holanda e Inglaterra medem forças no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, que também vai ser o palco do encontro que define o 3º e o 4º classificados (9 de junho às 14h00). Já a final vai ser disputada no Porto, no mesmo dia às 19h45.