João Félix entre as escolhas de Fernando Santos para a Liga das Nações

O selecionador Fernando Santos anunciou esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a lista de convocados de Portugal para a fase final da Liga das Nações, que vai decorrer no Porto e em Guimarães, entre 5 e 9 de junho.Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para o jogo decisivo, em Guimarães.Cristiano Ronaldo, de 34 anos, tem lugar reservado entre os 23 convocados. O jogador da Juventus foi o grande ausência da fase inicial da competição, por decisão conjunta com Fernando Santos, na qual a equipa venceu o grupo 3 de qualificação, à frente da Itália e a da Polónia, com duas vitórias e dois empates.João Félix também foi um dos convocados pelo selecionador nacional. O jovem de 19 anos assumiu-se como uma das principais referências do Benfica na segunda metade da época 2018/19, contribuindo decisivamente para a conquista do 37.º título nacional por parte da equipa lisboeta. Félix já tinha sido chamado para o arranque da fase de apuramento para o Euro2020, frente à Ucrânia e Sérvia, mas não foi utilizado em nenhum dos encontros.Em relação à última convocatória, que era alargada a 25 jogadores, destacam-se as saídas do médio João Mário e do avançado André Silva.