Vinda de Lucas Veríssimo ameaça veteranos do Benfica

A iminente contratação de Lucas Veríssimo deve custar o lugar na equipa a Otamendi ou Vertonghen. Ao que o CM apurou, a convicção no Benfica é que o central brasileiro tem todas as condições para assumir a titularidade na defesa encarnada a partir de janeiro, quando o mercado de transferências reabrir.





CM sabe que a vontade do jogador de 25 anos foi decisiva para as águias ganharem a corrida ao Al-Nassr, treinado por Rui Vitória. O defesa mostrou-se decidido em vir para a Luz. Não só por estar informado de que é um pedido expresso do treinador Jorge Jesus, mas também por preferir jogar na Europa. Além disso, os sauditas não bateram os 7 milhões de euros oferecidos pelas águias.



O Santos confirmou esta sexta-feira que tem duas propostas por Lucas Veríssimo, "uma de Portugal e outra da Arábia Saudita".

Todo o processo está agora dependente da burocracia que envolve o Santos. O clube brasileiro tem eleições em dezembro, pelo que qualquer venda decidida pela Comissão de Gestão terá que ser aprovada pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. Este último tem reunião marcada para a próxima terça-feira, dia em que tomará posição sobre as propostas feitas pelo central.



Andrija Radulovic está a ser seguido pelo Benfica, adiantou esta sexta-feira a publicação espanhola ‘Todo Fichajes’. O médio sérvio de 18 anos leva quatro jogos esta época no Estrela Vermelha e já terá despertado a cobiça de outros clubes, como Valência e Milan. Está avaliado em 1,5 M €.







Sessenta míudos foram para casa

Com a suspensão do futebol de formação devido à Covid e a redução da capacidade no Seixal, o Benfica só manteve a viver no centro de estágios os juvenis Sub-17 e os juniores Sub-18. Cerca de outros 60 jovens tiveram que voltar para a sua área residencial, revelaram esta sexta-feira as águias.





PORMENORES



Eixo central



Vertonghen (33 anos) e Otamendi (32 anos) chegaram esta época à Luz e têm sido os titulares no eixo central da defesa. Todibo, outro reforço, esteve lesionado e ainda não se estreou.





Defesa a três



Jorge Jesus já admitiu jogar com uma defesa a três. Lucas Veríssimo (ou Todibo) jogaria ao lado da dupla que tem sido titular.