Contratação de Rúben Semedo por parte do Benfica está em risco

O fecho do mercado de transferências é já na terça-feira e a contratação de Rúben Semedo, por parte do Benfica, está cada vez mais complicada. Luís Filipe Vieira está intransigente nas negociações com o Olympiacos: não vai além dos oito milhões de euros.









Ulisses Santos, empresário do jogador, está em Atenas mas as negociações não estão fáceis. O clube helénico quer mais de 12 milhões pelo titular na equipa de Pedro Martins, que garantiu recentemente presença na fase de grupos da Champions. Esse facto veio criar um obstáculo num negócio que era quase certo. Do lado do Benfica joga a favor o facto de Rúben Semedo querer rumar à Luz para voltar a trabalhar com o técnico Jorge Jesus.

Ao que o CM apurou, Vieira quer incluir os créditos que tem a receber do Olympiacos no negócio Pêpê. Contudo o emblema grego recusa fazer esse acerto negocial por Rúben Semedo.





O tempo escasseia e as alternativas para o eixo da defesa também. Lucas Veríssimo (Santos) era uma das alternativas, mas o central vai rumar ao Sp.Braga. Também no negócio Vinícius com o Tottenham [ver caixa ao lado] foi colocado em cima da mesa a possibilidade do argentino Foyth rumar à Luz. Contudo a direção encarnada recusou.





Desta forma, caso Rúben Semedo não fique acertado, ganha força a permanência de Ferro no plantel. Aliás, o jovem jogador da formação deve mesmo ser titular amanhã com o Farense para a Liga. Vertonghen está em dúvida devido a um toque na cara, enquanto Jardel procura a melhor forma devido a longa paragem por lesão. Resta Otamendi. O reforço argentino também não compete há dois meses, mas deve mesmo avançar no onze de Jorge Jesus.







Vinicius oficializado

Carlos Vinícius foi esta sexta-feira oficializado no Tottenham. O brasileiro rende às águias três milhões euros pelo empréstimo. Os ‘spurs’ ficam com opção de compra no valor de 45 milhões (se o fizerem deduzem os 3 milhões).







Argentino Cervi pode rumar ao Brasil

Franco Cervi, de 26 anos, ainda pode sair até ao fecho do mercado de transferências. O argentino tem vários interessados e não é primeira escolha de Jorge Jesus no plantel encarnado . O mais recente é o Grémio de Porto Alegre. Também o rival gaúcho, o Internacional, está na corrida pelo jogador.



Liga Europa cria ambições

Benfica e Sp. Braga já conhecem os adversários da fase de grupos da Liga Europa. Equilíbrio é a nota dominante, mas águias e minhotos têm legítimas aspirações em ir longe na prova.



No grupo D, os belgas do Standard Liège, os escoceses do Rangers e os polacos do Lech Poznan vão enfrentar pela primeira vez as águias. O adversário mais forte será, à partida, o Rangers que na época passada empatou no Dragão com o FC Porto e venceu na Escócia.



O Sp. Braga, no grupo G, enfrenta os ingleses do Leicester, os gregos do AEK e os ucranianos do Zorya. Os minhotos nunca defrontaram o Leicester, mas já jogaram com o AEK, em 1966/67 (Taça das Taças), e frente ao Zorya, em 2018/19 (Liga Europa).



"Só faltou o meu regresso à Turquia, porque passei por Inglaterra e à Grécia. O Leicester ganhou recentemente ao City por um resultado expressivo. Conheço bem a equipa. Quase não alterou a sua estrutura e luta pelo título. É a melhor equipa do grupo e o favorito. Depois há três equipas em igualdade no apuramento. Vamos estar disponíveis para vencer todos os jogos e chegar o mais longe possível", disse Carlos Carvalhal (Sp. Braga).



"Rio Ave foi a bandeira de portugal"

"Tenho a ousadia de pensar que na quinta-feira, durante os 120 minutos e aqueles penáltis, por aquele momento, Portugal foi Rio Ave FC e o Rio Ave FC foi a bandeira de Portugal… que maior orgulho poderíamos nós sentir?", escreve em comunicado António Silva Campos, presidente do Rio Ave, agradecendo todo o apoio, depois da eliminação nos penáltis com o poderoso AC Milan, no play-off.