Já são conhecidos os adversários de Benfica e Sp. Braga na fase de grupos da Liga Europa

O Benfica e o Sp. Braga, os únicos representantes lusos na Liga Europa, depois da eliminação de Sporting e Rio Ave, conheceram esta sexta-feira os adversários na fase de grupos da prova.As águias ficaram colocadas no Grupo D e vão defrontar os belgas do Standard de Liège, os escoceses do Glasgow Rangers e os polacos do Lech Poznan.Constrituição final dos grupos: