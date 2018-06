Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória de Setúbal confirma buscas da PJ no Bonfim

Clube emitiu um comunicado no qual frisou a sua disponibilidade total para colaborar com a investigação.

Por Lusa | 16:07

O Vitória de Setúbal, da I Liga portuguesa de futebol, confirmou esta segunda-feira que a Polícia Judiciária (PJ) efetuou buscas nas suas instalações no Estádio do Bonfim.



Em comunicado publicado na página oficial do clube, a administração presidida por Vítor Hugo Valente sublinha que as buscas são referentes a factos ocorridos antes de dezembro de 2017, altura em que a sua direção foi eleita.



"Mais se esclarece que o objeto da investigação se reporta a factos ocorridos em data anterior ao início do mandato da atual direção e administração", refere o texto.



Na curta nota emitida, o Vitória de Setúbal, clube da I Liga portuguesa de futebol, frisa a sua disponibilidade total para colaborar com a investigação.



"Foi prestada toda a colaboração solicitada como, aliás, é apanágio da nossa Instituição. O processo encontra-se em segredo de justiça", lê-se no comunicado.



A PJ do Porto realizou esta segunda-feira 14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais em sociedades desportivas, por suspeitas de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem.



A informação foi prestada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, num inquérito que se investigam factos "suscetíveis de integrar os crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem".