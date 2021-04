Muito intenso, bem disputado e equilibrado até aos últimos minutos. Foi assim o jogo entre o Farense e o Sp. Braga, que conseguiu uma vitória (2-1) arrancada a ferros , com um golo marcado já depois dos 90’. Os guerreiros do Minho continuam a lutar pelo terceiro lugar, com um ponto a menos do que o Benfica.









O Sp. Braga começou a todo o gás e ameaçou com perigo, logo nos primeiros minutos, a baliza de Beto. O Farense reagiu, com uma grande oportunidade de Ryan Gauld, com o escocês a rematar forte para defesa de Matheus. O jogo continuou intenso até que aos 29’ Al Musrati saltou mais alto e marcou o primeiro golo da partida, após um canto de João Novais. Cinco minutos depois, o Farense reagiu e ‘fabricou’ um golo quase igual ao do Sp. Braga, após um canto de Ryan Gauld e cabeçada de Pedro Henrique.

Na segunda parte, os guarda-redes foram as estrelas. Beto fez três grandes defesas. Matheus mostrou os seus dotes após remates de Gauld e Pedro Henrique. Mas foi o recém-entrado Sporar a marcar o golo da vitória, aos 90+1’, após um toque de joelho que foi à trave e que depois marcou na recarga.