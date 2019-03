Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória justa dos bebés de Lage frente ao FC Porto

FC Porto continua coeso, mas o Benfica maravilha merece vencer o clássico.

Por Octávio Ribeiro | 01:30

Grande jogo entre as únicas equipas portuguesas com dimensão europeia. Este Benfica de Lage é uma maravilha para os olhos, o FC Porto continua forte e coeso, mas os encarnados mereceram vencer.



Os adeptos do Porto poderão falar de uma falta de Seferovic no primeiro golo do Benfica, os da Luz falarão da posição de Pepe, talvez um dedo à frente da linha de defesa, no golo do FC Porto. Nem num caso, nem no outro, Jorge Sousa assinalou falta. E fez bem.



O jogo começa com bola cá, bola lá, mas o golo do FC Porto reflete a prevalência dos nortenhos sobre o meio-campo. Estamos a entrar no minuto 19, Adrián marca um livre contra a barreira, é brindado pelo ressalto para um segundo remate que dá golo.



O Benfica reage de imediato. Toma conta do meio-campo, todos os jogadores correm e acorrem aos lances de forma estonteante. Só boas defesas de Casillas não levaram os campeões a perder para o intervalo. Apenas um remate foi demais para o excelente espanhol: aos 26’ Gabriel ganha bola dividida e Seferovic avança pela esquerda. O centro rasteiro apanha Félix com espaço para dominar e rematar seco. O empate chega justo.



O Benfica continua a mandar e a segunda parte não traz tendência diferente. Logo aos 52 minutos, uma troca de bola excelente acaba com Pizzi a entregar a Rafa para um remate rasteiro que bate Iker Casillas para o 2-1.



O FC Porto empertiga-se e Conceição promove duas substituições aos 61 minutos. Entram Otávio e Soares, saem Corona e Adrián. A pressão do FC Porto acentua-se, o Benfica mantém-se unido e solta rápidos contra-ataques.



Aos 76 minutos, Gabriel decide sair da discussão para melhor jogador em campo, com um desarranjo emocional, após travar Otávio em lance para amarelo. Há sururu, que termina com Gabriel bem expulso.



A partir daí, temos o FC Porto sempre a tentar forçar o empate e o Benfica a resistir de forma estoica. Várias oportunidades esbarram no corpo de defesas encarnados.



Em cima dos 90 minutos, Odysseas faz a defesa da noite ao voar até ao ângulo superior esquerdo da sua baliza para dar canto a um excelente remate de Filipe. Logo a seguir defende remate rasteiro de Marega, disparado à queima-roupa.



Este Benfica de Lage está a lançar jogadores para o topo. Félix é um predestinado, Ferro, pelo que mostra, está a apresentar o brilho que o conservador Vitória lhe furtou.



Mora no Luz o mais sério candidato ao título, assim Vieira não estrague o que a equipa técnica está a construir.



Invicto ate à liderança

Bruno Lage mantém-se imbatível no campeonato desde que assumiu a equipa principal do Benfica sucedendo a Rui Vitória no início deste ano. O técnico continua invicto e soma nove vitórias consecutivas na Liga.



A de ontem permitiu ao Benfica uma reviravolta que coloca as águias no comando da Liga com dois pontos de vantagem sobre o rival FC Porto.



Além disso fica com uma vantagem no confronto direto que é decisiva em caso de igualdade pontual. As águias ganharam na Luz (1-0) e no Dragão (2-1).



ANÁLISE

O menino de ouro

João Félix tem técnica, disponibilidade física, engodo pelo golo. Ver nascer um jogador deste nos grandes palcos é um regalo. Ataca, defende e corre que cansa de ver.



O eterno egoísta

Brahimi é um génio capaz do melhor e do pior. Ao intervalo Sérgio Conceição afina o seu futebol de rua. Mas ver aquela técnica toda ao serviço de um egoísta é uma pena.



É preciso coragem

Jorge Sousa arbitra de forma aceitável, mas um pouco a puxar para a equipa da casa. Está já adaptado à nova forma de julgar, que deixa seguir a bola em caso de dúvida e assim favorece o espetáculo e os minutos de bola a correr.