Vitória do Benfica mantém a Luz acesa

Em jogo de segundas linhas, o Benfica esteve longe de entusiasmar, mas resolveu tudo ainda antes do intervalo.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Sem particular brilho, o Benfica venceu o Paços de Ferreira e manteve acesa a Luz que ilumina o caminho aberto para a ‘final four’ da Taça da Liga. Os golos de Seferovic e João Félix resolveram, ainda na primeira parte, um jogo em que ambas as equipas lançaram jogadores menos utilizados.



E essa é uma nota essencial. Rui Vitória e Vítor Oliveira têm outras provas como prioritárias e veio ao de cima a mais-valia do plantel dos encarnados - ontem com vários jovens no onze. Um deles, Alfa Semedo, avançou no terreno e irrompeu pela área. O cruzamento perfeito foi aproveitado por Seferovic - em posição irregular - para o 1-0. Estavam corridos 11’ e desbloqueada a partida.



Nessa altura, já era João Félix o elemento que mais se destacava no relvado. O menino de 19 anos acabaria por ganhar mesmo o papel de protagonista antes do intervalo. Um toque de calcanhar logo seguido de um remate fulminante arrumaram com todas as dúvidas no resultado.



Ainda assim, o Paços de Ferreira, líder da 2ª Liga, aproveitou o adormecimento das águias para assustar Svilar, mas até voltou a ser o Benfica a ficar perto do golo, por Seferovic e Alfa. Nada mais mudaria, porém. Apito final e o Benfica a um ponto das ‘meias’ de Braga.



Rui Vitória elogia os "mais novos"

"Era fundamental ganhar. Gostei da forma como os jogadores mais novos jogaram", disse Rui Vitória. Já João Félix reconheceu que "não foi dos melhores jogos", mas que a equipa está a melhorar.



ANÁLISE

Juventude popular

Oito jogadores do onze do Benfica têm menos de 24 anos. Alfa e João Félix mostraram-se em bom plano - um fez uma assistência, o outro marcou. Mereceram os aplausos.



Devagarinho e parado

Com tantas mudanças nos dois onzes, é natural que o ritmo estivesse longe do desejado. Transições defensivas do Benfica com dificuldades e bolas paradas ofensivas inócuas.



Seferovic está adiantado

Não é por muito, mas Seferovic está adiantado quando recebe o passe de Alfa Semedo no 1-0. Foi o único erro com gravidade de um jogo que raramente ofereceu dificuldades aos árbitros.