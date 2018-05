Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Volta a Portugal regressa ao Algarve este ano

Dez anos depois, a 80ª edição passa em território algarvio.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:55

O regresso da Volta a Portugal ao Algarve é a grande novidade da 80ª edição da prova, que já não passava na região há dez anos.



A notícia foi esta quarta-feira confirmada por Joaquim Gomes, diretor da competição, após o final da cerimónia de apresentação da terceira etapa da prova, que vai decorrer entre a Sertã e Oliveira do Hospital, passando por alguns dos concelhos mais afetados pelos incêndios do ano passado. Etapa que contará com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.



A última vez que a Volta a Portugal passou no Algarve foi em 2008, edição em que Portimão foi o local de arranque da corrida. Nessa prova, o espanhol David Blanco (Palmeiras Resort-Tavira) foi o vencedor.



Além da passagem pelo Algarve, Joaquim Gomes revelou que a prova vai ter também um "regresso pleno do Alentejo". A 80ª edição da Volta a Portugal vai começar em Setúbal, a 1 de agosto, e acaba em Fafe, a 12.



A terceira etapa, que decorre nos concelhos mais afetados pelos incêndios a 4 de agosto, é a que tem recebido maior destaque. A tirada tem 175,9 quilómetros e é denominada por ‘Etapa Vida’, como homenagem às populações mais afetadas pelos fogos.



"É uma modalidade que é uma excecional ferramenta de promoção territorial", disse Joaquim Gomes, referindo que nenhum dos municípios por onde passa esta etapa terá custos com a competição, graças a um reforço financeiro por parte dos patrocinadores.



Marco Chagas, antigo ciclista, que venceu a sua primeira etapa da Volta a Portugal em 1976 na Sertã, vai apadrinhar este percurso.